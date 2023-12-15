時報-商情早報

1.利多消息提振，周四紐約期金突破2000美元大關。

2.LME:12/14期銅收8551.50美元/公噸，漲221.50美元。

3.NYMEX:1月輕質原油漲2.11美元，每桶為71.58美元。

4.西德州原油上漲2.12美元，每桶為71.21美元。

5.12/14BDI運費指數為2411.00。

6.SICOM:天然橡膠1月期貨RSS3下跌0.70美分。

7.NYCE:3月棉花跌0.37美分，每磅為80.81美分。

8.CBOT:12月黃豆粉持平，每公噸為421.10美元。

9.12/14TRJ-CRB上漲5.20，為264.31。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸135.42美元，漲0.26美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-利多消息提振，周四紐約期金突破2000美元大關；受益美國聯準會(Fed)於聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上釋放了鴿派信號，暗示明年有望降息3次，交易商也預期明年3月降息的可能性約為83%，激勵金價收盤突破2000美元大關，其中紐約期金漲幅2.4%，白銀漲6.4%；周四(12/14)收盤報價，2月黃金漲47.60美元，報每盎司2044.90美元，3月白銀漲1.47美元，1月白金漲45.80美元，3月鈀金漲152.20美元。(王聖為整理)

2.LME基本金屬-降息預期，期銅創一年內最大單日漲幅；因投資者預期最大經濟體美國，明年降息動作將促進全球經濟增長，以及金屬需求提升，影響美元指數下跌，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，帶動有色金屬價格全面上揚，致倫敦(LME)銅價漲創近一年最大單日漲幅。終場周四指標期銅上漲221.5美元；期錫上漲677美元；期鎳上漲504美元；期鋅上漲66.5美元；期鋁上漲70美元；期鉛上漲35美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-美元走疲，周四歐美原油期貨勁漲逾3%，由於美聯儲表示加息可能已經結束，以及2024年降低借貸成本，美元匯率跌至四個月低點，以及國際能源署(IEA)上調明年石油需求預測的提振，油價連二日彈升，終場美國NYMEX-1月輕質原油期貨上漲2.11美元，報71.58美元/桶；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲2.35美元，報76.61美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-需求疲軟，周四BDI指數續跌逾1%；據了解，因北大西洋船舶面臨過剩導致市場疲軟，使得承租人在談判較低費率和優惠條款時佔據上風。海岬型與巴拿馬型船運價合計減少近600美元，終場波羅的海乾散貨BDI指數續跌逾1%；其中最新報價BDI指數下跌27點，收2411點，跌幅1.1%；BCI指數下跌30點，收4276點，跌幅0.7%；BPI指數下跌38點，收作1915點，跌幅2%；BSI指數下跌21點，收作1442點，跌幅1.4%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-經濟不確定性，周四大阪期膠續跌近1%；據了解，中國11月新增銀行貸款增幅低於預期，外部需求持續面臨疲軟態勢，而日本10月核心機械訂單也因全球經濟的不確定性降低了企業對新投資的興趣，故同比仍下降，終場大阪期膠續跌近1%；其中大阪交易所OSE橡膠5月期貨跌0.8%，報每公斤236.2日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨漲0.9%，報每公斤143.90美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲0.5%，收於每噸13470元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨收高，由於美國出口需求穩定和美元疲軟，美元連續第二天大幅下跌，使得美國農產品對進口商更具吸引力，前兩個交易日，巴西乾旱地區預計將出現有利的降雨，這帶來壓力，市場也繼續關注南美天氣，終場12月小麥漲8.75美分，12月玉米持平，1月大豆漲6.5美分，12月黃豆油跌0.54美分，12月黃豆粉持平。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-銷售低迷，周四ICE棉花期貨回跌，因美國農業週銷售報告顯示，2023/2024 年棉花淨銷售量較前一周下降50%，引發賣壓，不過在美元再次大幅下跌支撐，使期棉跌幅縮減，終場ICE美國交易所2號棉花3月期跌0.46%，報每磅80.81美分；鄭州商品期貨1月期棉結算價漲0.36%，收報每公噸15505元人民幣。(鄧凱綺整理)

8.鐵礦石期貨-寒冷天氣限制需求，大連鐵礦石跌近0.4%；因全球最大鋼鐵消費國中國，政府當局沒有更大規模的刺激政策措施，令市場感到失望，加上，數據顯示上個月銀行貸款弱於預期的影響，以及寒冷天氣限制需求，鐵礦石補貨緩慢，寧願維持較低庫存，致大連鐵礦石期貨價格下跌。終場周四新加坡交易所62%鐵礦石近月漲0.19%，報每噸135.42美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌0.34%，報每噸890人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)