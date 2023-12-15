由於市場憂心供應過剩，需求增長疲軟，國際油價連七周周線下跌，法人表示，油價雖呈現弱勢，但能源類股已在上升趨勢線。
PGIM保德信全球資源基金經理人常李奕翰表示，美官方數據顯示國內汽油庫存大增，西德州原油已經連續第七周收低，創2018年以來周線最長跌勢，雖然OPEC+於11月底即同意明年第一季起自願減產每日約220萬桶，包括沙國的每日減產100萬桶，以及俄羅斯的每日出口縮減30萬桶，不過，由於整體減產屬自願性質，讓市場質疑生產商是否會遵守。
富蘭克林證券投顧指出，油價走勢常於一段時間內形成單邊向上或向下走勢，近期因OPEC+的減產政策反引發投資人質疑、市場氣氛偏空、年線價位形成明顯反壓、程式交易更進一步加劇空方氣焰，導致油價持續下挫，不過，短線上超越基本面的下跌，隨時可望醞釀反彈動能。
常李奕翰認為，能源類股目前仍在上升趨勢線，且EIA預估2024年國際油價只會高、不會弱，布蘭特原油平均價格將在93美元，相較今年的84美元上升1成之多，加上美國陷入衰退機率持續下滑，整體產業仍保持正向。
根據晨星基金資料顯示，截至12月8日為止，資源股基金近月績效明顯走高，其中有近8檔月績效逾5％，扭轉近一年低迷走勢。
富蘭克林坦伯頓天然資源基金經理人費德里．弗朗強調，當油價上漲讓能源公司坐擁巨額獲利，但能源股仍未對油價價格訊號作出反應，主因除了公司追求利潤並且修復資產負債表之外，新冠疫情拖累價格大幅下跌除了導致投資不足之外，開採石油所需的設備也缺乏投資，OPEC成員國實際上也只有阿聯酋與沙烏地阿拉伯兩國擁有過剩產能。
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