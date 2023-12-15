全球企業獲利成長率預估

11月外資強力回流，資金行情一度推升台股攻上17,500點，上周進入盤整休息，投信法人表示，美元、美債殖利率下滑，帶動股票資產評價重獲青睞，台股跟隨美股反彈氣勢，打出多重底，技術面偏多，短線過熱、指數高檔震盪，近期台股進入類股輪動盤，若2024年企業獲利恢復成長趨勢，台股可望啟動景氣回升行情。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中分析，從企業面的獲利成長率預估觀察，全球、美國至台灣，今年的獲利成長率預估為零成長或負成長，但明年獲利成長率可望恢復正成長，預估皆可達1成以上，其中，台灣的企業獲利成長率近兩成，且可望在明後年連續兩年呈現正成長。

第一季選舉後，短線慶祝行情結束，階段性獲利了結賣壓可能湧現，但透過產業配置及選股策略，仍可掌握評價偏低、明年成長趨勢看好的標的，部份傳產基期及評價偏多，像是生技、鋼鐵等類股，將適度進行加碼，科技業看好去化庫存近歷史平均水準，明年回補庫存機會加大的半導體股等。

日盛小而美基金研究團隊指出，聯準會不升息，目前經濟數據反映美景氣續降，市場預期明年上半第二季有機會降息，建議觀察屆時會議釋出的利率政策方向，預期指數高檔震盪、個股表現，中小型股有機會參與目前行情。2024年資金面與基本面展望對台股有利，基本面最強勁的仍為AI類股，對台股表現仍正向視之。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民認為，11月底外資持有台指期淨空單縮小為3,608口，較10月底凈空單15297口大降1萬口以上，反映外資並非做空台股，而是因應10月總體局勢而有避險需求，後市持續看好台股。

歷史經驗第四季到隔年第一季台股指數表現優於第三季機率高，除AI趨勢外，各子產業景氣谷底回溫跡象逐漸擴散，包括PC、手機、記憶體等，而電動車等供應鏈業績也將逐漸發酵，因此雖然11月大漲之後，12月或許有獲利回吐賣壓，但在2024年優於今年的景氣前提下，對股市仍可正向以對，拉回可找買點。