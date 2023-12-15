美國聯準會釋出比市場預期更鴿派的言論，法人表示，將有利於成長股，而AI科技產業等有機會飛更高，除了生成式人工智慧呈現多頭趨勢外，一些在2023年表現落後、估值更合理的科技族群也會有表現。

法國巴黎銀行財富管理認為，持續看好AI人工智慧的趨勢，投資人還可以將資金分散到「絕地七騎士」以外且在2023年表現落後、估值更合理的科技子板塊，如應用軟體及服務、醫療保健科技等。

瑞士百達資產管理指出，在股價漲多後仍會回歸個別企業獲利成長能力與前景。預期明年全球整體企業每股獲利成長約為4％，本益比向上調整的空間有限，因此尋找強勢族群是明年創造報酬的關鍵，人工智慧相關題材仍可望脫穎而出。

富蘭克林證券投顧認為，根據芝商所FedWatch工具12月14日數據，市場預期聯準會最早可望在2024年3月開始降息，受此影響，市場對科技股的信心可望持續增溫，2024年經濟溫和成長將是一個更有利成長股的環境，歷史上看，成長股通常在經濟溫和成長時期最為強勁。

據Factset數據顯示，2024年科技企業獲利將16.8％，優於史坦普500指數的11.8％。儘管利率動向、經濟變化等不確定因素均可能干擾市場，但在降息預期發酵、企業獲利穩健成長下，持續看好科技股表現，並留意具有AI、雲端運算題材的科技公司股票。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰分析，近期全球股市展開反彈攻勢，機構法人逢低回補大型科技股，散戶則尋找小型與落後個股，盤面軋空與追漲氣氛濃厚。展望後市，預期短線基本面不易有重大利空，股市下檔支撐強勁。

聯準會連三次凍升，此次政策立場明顯轉為鴿派，聯準會主席鮑爾更首度鬆口開始討論降息時間，大幅激勵市場氣氛。明年美國總統大選，依歷史經驗來看，選前美股行情表現佳，對全球股市具正面作用，加上聯準會貨幣政策有機會轉向寬鬆，資金行情加溫，股市多頭行情仍可期，其中又以成長動力能相對強勁的科技股可望成為領頭羊。