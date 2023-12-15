今年境內外主動式基金中，台股、科技基金最飆，據理柏統計，不論是境內主動式基金前十強，或是境外基金前十強，類型都高度聚焦在資訊科技，境內部分台股和資訊科技類型各占一半，境外部分六檔為科技，其次是美股相關，其中前三大都飆逾50％。
安聯投信表示，明年評價面的壓力也有望更趨緩和，預料成長領域也將重回市場焦點，以多重資產策略分散波動風險，同時具焦趨勢明確且結構題材的成長領域，將是把握下一個政策週期行情的關鍵。台股部分，市場對明年抱有一定程度正向期待，類股輪動正是來自於庫存調整的節奏差異，今年上半年下游表現優於上游，第四季由上游帶動行情，此一現象有望延續。除主流題材AI、電力改革等長線趨勢題材，庫存變化則為主導各類股現階段走勢的主要變數。
明年產業重回成長，但考量利率仍將維持在高檔、且美國公債殖利率波動與利率政策的滯後效應、仍待觀察，對不同產業或個股的評價面影響程度亦有所不同，方向上宜回歸獲利基本面。
日盛上選基金研究團隊指出，台股11月受惠美債殖利率走低，美國國外債券與美債利差收窄，美元指數進一步疲軟，帶動非美貨幣升值，台股受惠台幣升值帶動外資買超，單月漲幅超過8％，後續搭配企業財報表現良好獲利展望佳，加上選舉行情支撐，且近期台美科技龍頭企業亦皆表現看好科技產業庫存來到尾聲，明年可望迎來復甦。
野村投信投資策略部副總經理張繼文認為，盤面上「邊緣AI」成為亮點，尤其今年AI伺服器股價已大漲反應過後，雖長期趨勢仍明確，但短期內業績成長速度較不容易大幅打敗市場預期，故明年黑馬預期由雲端AI轉向邊緣AI，包括AI手機、AI PC，甚至是低軌衛星，都是未來台股盤面的焦點。
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