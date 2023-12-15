美國聯準會12月決議維持基準利率在5.25％～5.50％不變，符合市場預期。法人表示，投資人若擔憂未來殖利率震盪或突發的利空事件，例如地緣政治戰爭風險，建議可考慮採取「槓鈴策略」均衡配置，掌握股債契機。
康和投顧總經理黃詣庭表示，這場FOMC宣示聯準會貨幣政策態度明顯轉鴿的開端，短線上將激勵市場情緒高張，股債雙漲的態勢將在短期內延續，但聯準會亦提及經濟增長放緩的現況，需持續關注美國經濟是否存在擴張失速的風險。
國泰投信ETF研究團隊指出，美國經濟持續穩健擴張的環境下，加上貨幣政策轉趨寬鬆，有利美股、美債延續雙多走勢，未來可持續關注通膨數據、PMI及企業獲利狀況。
現階段可考慮採取「槓鈴策略」均衡配置。一端藉由波動度較高或趨勢產業的市場，例如台股、美股、AI產業，有機會追求超額收益，另一端則以具有現金流、收益率等較安全的資產，例如美債或投資級債，這樣在景氣回升時也不會錯過股市的上漲行情。
國泰投信強調，這是聯準會自7月將利率升至22年高點以來，連續第三度按兵不動，且利率點陣圖更顯示，2024年至少降息三次，市場普遍預測急進升息的行動已經結束。聯準會於最新聲明指出，近期指標顯示經濟活動的成長步調已較第3季放緩，就業成長溫和，但仍保持強勁，失業率也維持在較低水平，此外，過去一年通膨壓力有所緩解，但仍處在相對高檔。
最新點陣圖顯示，2024年底及2025年底聯邦基金利率預期中值下修至4.6％及3.6％，隱含2024年將降息3碼、2025年再降息4碼，根據芝商所FedWatch資料顯示，聯準會最快2024年3月啟動降息循環，全年合計降息碼數最多有望達6碼，較利率點陣圖來得樂觀。
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