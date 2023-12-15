今年以來報酬率超過80%國內股票型基金

美國聯準會三度停止升息，且明年有望降息，股市上演慶祝行情，投信建議，可趁勢布局主動式台股基金，爭取贏得超額報酬機會。

統計今年績效報酬率在80％以上的台股基金，包括日盛新台商、日盛MIT主流、日盛上選、路博邁台灣5G股票、野村高科技、日盛台灣永續成長股息、野村e科技、瀚亞菁華等。

日盛上選基金研究團隊表示，通膨有所緩解，但仍處在高檔。然由最新點陣圖顯示，超過一半以上的FOMC成員預期，明年將至少降息三次、每次1碼，降息立場更為鴿派，同時後年將再降息四次，長期目標利率為2％至2.25％區間。此次更為偏鴿之聲明，將有利股市風險偏好提升。

聯準會態度轉鴿，股市漲跌重回基本面，後市產業庫存消化近後段，美國經濟又十分有韌性，加上選前通常政策偏多，對股市表現有利，產業觀察AI族群訂單能見度最佳，持續看好2024年倍數成長契機，另看好隨著景氣復甦的記憶體、PC、NB、紡織、IC設計等產業也可同步關注。

凱基優選高股息30ETF基金經理人顏良宇指出，明年在經濟景氣落底、企業獲利上修、產業庫存回補等利多因素支撐下，台股中長期牛市浮現，但需留意漲多、評價過高類股的短期拉回風險，預期明年台股會走出慢牛行情，但今年台股評價面領先基本面已先回升，目前已接近過去十年正1倍標準差水準，建議採定期定額、逢回布局的策略應對台股慢牛漲勢。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民分析，近期指標顯示，經濟活動成長從第三季的強勁步伐放緩，就業成長自今年稍早以來已緩和但依舊強勁，而失業率也維持在低位，並暗示明年將多次降息，激勵美股大漲，可望帶動台股後市漲升行情。

展望12月，歷史第四季到隔年第一季台股指數表現優於第三季機率高，且除AI趨勢外，各子產業景氣谷底回溫跡象逐漸擴散，包括PC、手機、記憶體等，而電動車等供應鏈業績也將逐漸發酵，雖然11月大漲後，12月或許有獲利回吐賣壓，但在明年優於今年的景氣前提下，對股市仍可正向以對。