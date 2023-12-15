美國聯準會三度停止升息，且明年有望降息，股市上演慶祝行情，投信建議，可趁勢布局主動式台股基金，爭取贏得超額報酬機會。
統計今年績效報酬率在80％以上的台股基金，包括日盛新台商、日盛MIT主流、日盛上選、路博邁台灣5G股票、野村高科技、日盛台灣永續成長股息、野村e科技、瀚亞菁華等。
日盛上選基金研究團隊表示，通膨有所緩解，但仍處在高檔。然由最新點陣圖顯示，超過一半以上的FOMC成員預期，明年將至少降息三次、每次1碼，降息立場更為鴿派，同時後年將再降息四次，長期目標利率為2％至2.25％區間。此次更為偏鴿之聲明，將有利股市風險偏好提升。
聯準會態度轉鴿，股市漲跌重回基本面，後市產業庫存消化近後段，美國經濟又十分有韌性，加上選前通常政策偏多，對股市表現有利，產業觀察AI族群訂單能見度最佳，持續看好2024年倍數成長契機，另看好隨著景氣復甦的記憶體、PC、NB、紡織、IC設計等產業也可同步關注。
凱基優選高股息30ETF基金經理人顏良宇指出，明年在經濟景氣落底、企業獲利上修、產業庫存回補等利多因素支撐下，台股中長期牛市浮現，但需留意漲多、評價過高類股的短期拉回風險，預期明年台股會走出慢牛行情，但今年台股評價面領先基本面已先回升，目前已接近過去十年正1倍標準差水準，建議採定期定額、逢回布局的策略應對台股慢牛漲勢。
台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民分析，近期指標顯示，經濟活動成長從第三季的強勁步伐放緩，就業成長自今年稍早以來已緩和但依舊強勁，而失業率也維持在低位，並暗示明年將多次降息，激勵美股大漲，可望帶動台股後市漲升行情。
展望12月，歷史第四季到隔年第一季台股指數表現優於第三季機率高，且除AI趨勢外，各子產業景氣谷底回溫跡象逐漸擴散，包括PC、手機、記憶體等，而電動車等供應鏈業績也將逐漸發酵，雖然11月大漲後，12月或許有獲利回吐賣壓，但在明年優於今年的景氣前提下，對股市仍可正向以對。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：