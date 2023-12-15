【時報-台北電】聯準會轉鴿激勵多方士氣，美股續攀高，台股今亦可望再創今年新高。
週四美國公布低於預期的初領失業金人數，顯示就業市場穩健，同時零售數據也高於市場預期，數據正向，加上市場持續沉浸在聯準會明年有望降息的樂觀氛圍，周四美股主要指數全數上漲，漲幅介於0.19%至2.67%。台積電ADR上漲1.78%，台指期夜盤上漲79點。國票投顧表示，台股今可望受美股激勵開高，預期盤中將延續昨日上漲力道，並在權值股拉升下逐步墊高、續創波段新高，預計指數擺脫區間創高將引發軋空行情，盤中觀察權值股走勢、預估量能變化以及台指期攻勢作為盤勢多空依據。
台股週四開高走高，擺脫11月中以來的整理區間，為新一輪波段行情拉開帷幕。
國票投顧表示，台股日K連五紅，KD指標交叉向上、開口放大，短線上漲力道越發強勁，且五日線已於週三向上穿過十日線，短、中期均線形成多頭排列，多方格局可望延續，預期短線將持續由多方主導行情，看回不回。
由資金輪動來看，櫃買指數週四創高拉回，高價、千金股漲勢熄火，然而台股維持多方格局不變，意味著資金轉入大型權值股，將有助於指數快速的拉升。操作建議上，當前選大不選小，並以短線強勢放量且具族群性個股作為參考標的。
12月15日美股四巫日將至，仍須提防近期股市漲多小幅拉回的風險。所幸，台股季底作帳行情開跑，相關個股應有表現動力，把握適時佈局機會。（編輯：沈培華）
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