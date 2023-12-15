時報-CBOT穀物期貨

項目 12/14 12/13 漲跌

12月小麥(美分/英斗) 594.00 585.25 +8.75

12月玉米(美分/英斗) 456.75 456.75 -

1月稻米(美元/英擔) 17.11 16.94 +0.17

1月黃豆(美分/英斗) 1314.00 1307.50 +6.50

12月黃豆油(美分/磅) 49.28 49.82 -0.54

12月黃豆粉(美元/噸) 421.10 421.10 -

(倪淑茹)(商品行情網)

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