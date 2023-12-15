美國聯準會本周會後釋出鴿派訊號，支撐美債價格進一步上揚、殖利率下滑，華爾街股市14日集體高開，道瓊工業指數早盤漲破37,200點，午盤過後三大指數一度翻黑，隨後齊步轉漲，終場集體收紅，連漲六個交易日，道瓊再度締造歷史新高。

道瓊工業指數大漲158.11點，或0.43％，以37,248.35點作收；標準普爾500指數上揚12.46點，或0.26％，收4,719.55點；那斯達克指數上漲27.60點，或0.19％，收14,761.56點；費城半導體指數勁揚106.52點，或2.67％，收4,097.47點。

數據方面，美國上周首領失業救濟金人數回落至20.2萬人，低於市場預期22萬及上周修正值22.1萬；截至12月2日為止，連續申領人數由185.6萬人回升至187.6萬人，不過略低於預期的187.9萬人。

另美國商務部14日公布11月零售銷售月增0.3％，市場原先預期會與10月一樣月減0.1％，數據反映出汽油價格下滑，民眾有更多預算進行採購，在13個零售類別中有8個出現成長；核心零售銷售則月增0.2％，高於預期的萎縮0.1％。

美國公債價格周四進一步上揚、殖利率持續下行，10年期美債殖利率曾跌13.29個基點，低見3.88％，自8月以來首次跌破4.0％關口，對利率敏感的2年期美債殖一度挫14.89個基點，報4.27％，為半年來首次下破4.30％。

政經方面，聯準會周三宣布將聯邦基金利率維持於5.25％至5.5％的目標區間，符合市場預期，最新釋出的利率點狀圖中暗示明年至少降息3次，降息幅度達75個基點，且聯準會主席鮑爾指出，利率水準已進入限制性領域，相信政策利率已經達到或接近高峰，並透露本次會議上曾針對降息進行討論。

各央行也跟進聯準會維持利率不變，包含台灣央行、歐洲央行、英國央行、瑞士央行皆在此列，不過歐洲央行總裁拉加14日在新聞發布會上表示，他們預計將在更長時間內將利率維持在高位，本次會議並未討論過降息問題。

地緣政治方面，在俄烏戰火持續延燒之際，歐盟（EU）領導人於14日同意與烏克蘭啟動入盟談判，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）早前從揚言將否決此提案，最終選擇棄權，讓烏克蘭入盟申請可進入下一階段。

個股方面，英特爾14日在該公司舉行的AI Everywhere活動上，宣布推出一系列人工智慧（AI）新品，包括第五代Xeon處理器以及對Core Ultra晶片等，並首次公開介紹第三代AI加速器Gaudi 3，計劃於明年發布，將與輝達的AI晶片H100較勁。英特爾周四攀升1.37％，收報每股45.18美元。

特斯拉機器人進步神速，近日推出第二代產品Optimus Gen2的演示影片，行為舉止更加像人類，且重量也較上一代輕，特斯拉周四勁揚4.91％，收在251.05美元。

另外，「股神」巴菲特職掌的波克夏海瑟威本周再度買進西方石油（Occidental Petroleum）股票，增持價值近5.9億美元，帶動西方石油周四盤中抽高逾3％，收盤揚升2.69％，收報58.76美元。

龍頭科技股周四湧現獲利了結賣壓，普遍收黑，微軟下滑8.44美元，跌幅2.25％，收報365.93美元；亞馬遜挫跌1.42美元，跌幅0.95％，收147.42美元；Google下挫0.77美元，跌幅0.57％，收報133.20美元；Meta收黑1.57美元，跌幅0.47％，收在333.17美元；蘋果小幅收紅0.15美元，漲幅0.08％，收報198.11美元。

台股ADR方面，台積電ADR攀升1.81美元，漲幅1.78％，收報103.45美元；日月光上揚0.10美元，漲幅1.11％，收在9.10美元；聯電ADR收紅0.08美元，漲幅0.99％，以8.14美元作收。