大陸擁有14座百貨商場的大洋-KY（5907）14日法說，儘管前三季營收未回復以往，每股虧損來到3.26元，相較去年同期更加嚴峻，惟疫後通縮導致消費力縮手，持續擴張版圖，包括上海千樹店二期、宜昌店二期預計2025、2026年後完工，屆時商場擴大版圖，辦公大樓與酒店可帶來人流。
大洋-KY目前在大陸華中、華東、華南、上海均有商場據點，其中華中區為主力，包括武漢、宜昌、十堰、衡陽等計有6店，而華東有南京、安徽合肥等3店，華南區在福州、泉州共計有4店，上海區則為疫情期間開幕的千樹店，目前還是一期商場，未來二期規劃設置高級酒店、辦公大樓與商場等，整體樓層面積預計達20萬平方米。
大洋-KY指出，千樹店二期及宜昌店二期分別規劃在2025及2026年完工，擴大目前商場營業面積，其中宜昌店二期整體樓層面積預計達9萬平方米，將打造為當地核心商圈潮流商業地標。
大洋-KY於2014年曾締造年營收76億元高峰，EPS達5.38元，然隨大陸電商快速發展，實體銷售逐年往下，去年更因疫情封控營收下滑至41億元，每股虧損4.26元；今年前三季營收與毛利持續下降，營收來到28.12億元，每股虧損3.26元，不過第四季起已見回神，11月營收年增率已轉正達8.84％，累計前11月營收35.08億元、年減10.64％。
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