台泥（1101）企業團所屬台泥儲能NHOA.TCC充電站網絡，繼宜蘭蠟筆工廠站、花蓮台泥DAKA站上線後，14日宣布攜手台糖啟動「花蓮糖廠站」與「台東糖廠站」，完成東台灣宜花東四地充電站連線。

台泥指出，NHOA.TCC充電站明年起新設站點將全部使用台泥自行研發的「能源方舟EnergyArk儲能櫃」，未來將更進一步深入桃園、西部、南部等都會區、商辦、大型商場及環島旅遊景點，預計明年台灣將新增10個EnergyArk充儲一體NHOA.TCC示範站點。

台糖副總經理黃進良指出，政府2050淨零排放路徑中，十二項關鍵戰略行動計畫之一就是運具電動化，鼓勵大家轉換使用電動車，為強化充電便利性，台糖目前已經建置完成56槍，預計後年達到106槍。

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