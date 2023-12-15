誠品生活近年營收

誠品生活（2926）今年陸續開出8家新店，包含誠品生活新店等3家文創大店，前11月營收近60億元超越去年全年，今年營收將寫掛牌以來新高。法人估，新開大店效應加上誠品線上逐步降損，誠品有機會拚第四季單季轉盈。

誠品生活新店月人流逾百萬，加上高雄義享中型新店、中南部最大據點誠品480，三家中大型店陸續在9至12月開出，貢獻營收成長。誠品董事長吳旻潔日前預估，第四季營收可望創今年高峰，明年力拚轉盈。

其中，誠品亞洲最大店點誠品生活新店9月開店以來，人氣攀升，近期周末人流都逾5萬人，已躍居新店王；松菸24小時書店也預計在明年1月20日試營運。

目前誠品共計有54家店，包含台灣40店（包括6家社區創新店）、香港11店、大陸蘇州1店、日本東京1店、馬來西亞吉隆坡1店。營收排名前三大店依序為誠品生活新店、信義店、南西店。

隨著信義店即將在24日熄燈，誠品也在14日宣布由松菸24小時書店接棒，預計明年1月20日試營運，書量將擴增3倍、品項逾10萬種，等同敦南店規模，位於書店裡的「誠品音樂館」將是全台唯一24小時唱片行，兒童館、文具館、COOKING STUDIO等空間也將在松菸店經典呈現。

在信義店平安夜至明年松菸店接棒期間，誠品承諾24小時書店不間斷，由誠品生活南西5F書店「南西夜未眠」特別企劃連續28天不打烊，並將帶來深夜6小時電影馬拉松，連續播映科幻經典《回到未來》系列三部曲及波蘭導演奇士勞斯基名作《藍白紅三部曲》等，邀請影迷挑戰跨夜觀影。

受惠實體消費成長、國際觀光客回流，及9月底誠品生活新店開幕帶動，誠生第三季合併營收17.4億元、年增22％，但因認列新展店一次性開辦費用約1.2億元，致第三季虧損9,400萬元。

法人表示，隨著誠品生活新店、台中誠品生活480等大店開出，陸續貢獻完整年度營收，加上誠品線上相較去年逐步降損，2024年營運成長可期。