誠品生活（2926）今年陸續開出8家新店，包含誠品生活新店等3家文創大店，前11月營收近60億元超越去年全年，今年營收將寫掛牌以來新高。法人估，新開大店效應加上誠品線上逐步降損，誠品有機會拚第四季單季轉盈。
誠品生活新店月人流逾百萬，加上高雄義享中型新店、中南部最大據點誠品480，三家中大型店陸續在9至12月開出，貢獻營收成長。誠品董事長吳旻潔日前預估，第四季營收可望創今年高峰，明年力拚轉盈。
其中，誠品亞洲最大店點誠品生活新店9月開店以來，人氣攀升，近期周末人流都逾5萬人，已躍居新店王；松菸24小時書店也預計在明年1月20日試營運。
目前誠品共計有54家店，包含台灣40店（包括6家社區創新店）、香港11店、大陸蘇州1店、日本東京1店、馬來西亞吉隆坡1店。營收排名前三大店依序為誠品生活新店、信義店、南西店。
隨著信義店即將在24日熄燈，誠品也在14日宣布由松菸24小時書店接棒，預計明年1月20日試營運，書量將擴增3倍、品項逾10萬種，等同敦南店規模，位於書店裡的「誠品音樂館」將是全台唯一24小時唱片行，兒童館、文具館、COOKING STUDIO等空間也將在松菸店經典呈現。
在信義店平安夜至明年松菸店接棒期間，誠品承諾24小時書店不間斷，由誠品生活南西5F書店「南西夜未眠」特別企劃連續28天不打烊，並將帶來深夜6小時電影馬拉松，連續播映科幻經典《回到未來》系列三部曲及波蘭導演奇士勞斯基名作《藍白紅三部曲》等，邀請影迷挑戰跨夜觀影。
受惠實體消費成長、國際觀光客回流，及9月底誠品生活新店開幕帶動，誠生第三季合併營收17.4億元、年增22％，但因認列新展店一次性開辦費用約1.2億元，致第三季虧損9,400萬元。
法人表示，隨著誠品生活新店、台中誠品生活480等大店開出，陸續貢獻完整年度營收，加上誠品線上相較去年逐步降損，2024年營運成長可期。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：