挾美台股市大漲有助獲利增長、大選前政策控盤工具、今年獲利大增長、明年配息行情可期等多重利多，金融股14日落後補漲，收盤指數創17個月來新高，大漲1.68％，是電金傳三大族群中最強，外資強力回補大型金融股有底氣。

外資14日強力回補台股338億元，其中，鎖定大型金控股大舉回補，就買超金額來看，富邦金買超15.38億元最多（23,736張），其次為國泰金及中信金，各買超7.5億元以上；另買超玉山金、兆豐金、元大金、合庫金、開發金、華南金等，都2～3億元以上，合計買上市櫃金融股共59億元。

美股在年底吹起創高號角，台股也振奮大漲創今年新高，美台股市大漲，壽險金控及證券業是獲利最大受益者，富邦金、致和證國泰金、開發金、福邦證等股，14日股價大漲2％～3.66％以上，還有中信金、國票金、兆豐金、遠東銀、群益證、統一證、宏遠證、新光金、合庫金、上海商銀及玉山金等都大漲逾1％。

據統計，上市金融類股指數於11月上漲7.21％，比大盤漲8.95％小，金融股經過14日強彈1.68％，強於大盤漲1.05％，累計今年來金融股才上漲15.84％，仍遠低於大盤上漲24.87％，金融股今年來獲利翻倍以上，尤其金控獲利表現亮眼，隨著股價表現相對弱勢，落後補漲行情可期。