【時報-台北電】美股大漲也同步推升台股上揚，昨(14)日權值股補強，反而權王台積電(2330)漲勢溫吞，對應外匯市場新台幣急升來看，顯然昨日的行情是由熱錢回流台股所推動。
倫元投顧技術面分析，加權指數突破17500點三角形上限反壓，說明台股的高檔震盪整理已結束、中多結構轉強，不過，此時宜提防突然的爆大量會有較大的拉回壓力，失控量訂在10日均量的1.3倍，超過則是失控量。
倫元投顧從盤面來看，落後股補漲是多頭的特色，說明「軋空手」行情啟動；但波段強勢股矽智財族群卻在此時轉弱，說明市場主力有趁機調節跡象，需得謹慎。
倫元投顧整體分析，目前台股進入「軋空手」的急漲階段，除了成交量的變化須密切關注外，後續的行情會以「低基期補漲」為主線，波段漲多、高位階的個股宜防拉回幅度深，此時策略為逢高拉高現金部位，操作上則保持「心態樂觀、動作謹慎」。（編輯：邱致馨）
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