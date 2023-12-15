【時報記者任珮云台北報導】國泰20年美債(00687B)公布今年第5次配息金額，每單位配發金額0.35元，除息交易日訂於12月18日，想參與配息投資人，今（12月15日）為最後買進。

國內債券ETF市場熱度漸增，近期爆紅款為國泰20年美債ETF (00687B)，其基金規模與受益人數快速長胖，本月截至12/11僅7個交易日，基金規模從新台幣579億元來到713億元，暴增134億元，平均日增逾19億元！受益人數(截自12/8)也衝破10萬人，達102,598人，顯示市場投資人積極鎖定20年美債ETF做為參與債市多頭列車啟動的工具。國泰20年美債ETF(00687B)基金經理人江宇騰指出，彭博20年期以上美國公債指數存續期間為16.92年(截至12/11)，若明年美國轉向降息，未來潛在資本利得具爆發力。

國泰投信ETF研究團隊表示，根據美國密西根大學近日公布初步調查顯示，消費者對未來1年通膨預期降至3.1%，遠低經濟學家預期的4.3%，也低於前值4.5%，為2001年10月以來最大降幅，消費者預期通膨率持續自2022年4月高檔走降，有利美債未來表現，尤其第四季為債券ETF配息旺季，投資人逢低檔佈局美債，有機會配息、價差雙賺。