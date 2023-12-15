【時報記者任珮云台北報導】國泰20年美債(00687B)公布今年第5次配息金額，每單位配發金額0.35元，除息交易日訂於12月18日，想參與配息投資人，今（12月15日）為最後買進。
國內債券ETF市場熱度漸增，近期爆紅款為國泰20年美債ETF (00687B)，其基金規模與受益人數快速長胖，本月截至12/11僅7個交易日，基金規模從新台幣579億元來到713億元，暴增134億元，平均日增逾19億元！受益人數(截自12/8)也衝破10萬人，達102,598人，顯示市場投資人積極鎖定20年美債ETF做為參與債市多頭列車啟動的工具。國泰20年美債ETF(00687B)基金經理人江宇騰指出，彭博20年期以上美國公債指數存續期間為16.92年(截至12/11)，若明年美國轉向降息，未來潛在資本利得具爆發力。
國泰投信ETF研究團隊表示，根據美國密西根大學近日公布初步調查顯示，消費者對未來1年通膨預期降至3.1%，遠低經濟學家預期的4.3%，也低於前值4.5%，為2001年10月以來最大降幅，消費者預期通膨率持續自2022年4月高檔走降，有利美債未來表現，尤其第四季為債券ETF配息旺季，投資人逢低檔佈局美債，有機會配息、價差雙賺。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：