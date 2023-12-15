擁有百年歷史，在國內債券市場「喊水會結凍」的中華郵政，由於手握8兆元可運用資金，向來被暱稱為「綠巨人」，中華郵政透露，明年預計加碼台股200億元，鎖定AI與高股息概念股，但不增持電信股，除台積電、台達電、國泰金、中鋼、台泥與台塑四寶等，都是持股熟面孔，近年也買進高息ETF，散戶同樣有機會站在巨人肩膀上，跟著吃香喝辣。

綜合媒體報導，中華郵政昨（14）日表示，目前握有8兆元可運用資金，投資配置以轉存款最高、約31.5%，金額達2.52兆元；其次則是國內債券，占比28%，金額約2.24兆元。

目前持有國外債券比重約15.5%，金額約1.24兆元，市場預估美國Fed明年降息3碼，有助美債價格回升，但中華郵政卻無大舉加碼意願，主因是未收受美元存款，也沒販售美元保單，缺乏美元頭寸，需用台幣兌換美元，以SWAP成本約4.5%計算，甚至比投資美國10年期公債收益率4.2%還高，根本划不來。

台股部分，中華郵政今年已加碼250億元，最「夯」的AI概念股強占4分之1，今年台股投資報酬率達13%，另也配置一些ETF，因Fed表態明年下半年將調降利率，預料明年股市表現會不錯。

展望明年，預計將投入200億元銀彈，對台股的投資金額，將由目前的2000億元增至2200億元，投資標的鎖定AI及高股息概念股，但有別於過去熱中投資電信類股，中華郵政已表態，明年對電信業的投資將維持現行比重、不會大舉加碼。

另在選股策略上，中華郵政向來偏好兩類股票，一是高殖利率的股票，如台積電、台達電等，與政府基金護盤標的的重疊度高；其次是獲利與配息穩定的個股，金融、鋼鐵、水泥、塑化都是口袋名單，包括國泰金、中鋼、台泥與台塑四寶等，都是受其青睞的存股好標的。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。