【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周四美國主要指數全面收高，道瓊指數連續第2日改寫歷史收盤高點，費城半導體指數勁揚2.67%，創下歷史新高。在聯準會釋出轉向鴿派的信號後，市場看好明年借貸利率回落。美國10年期指標公債殖利率跌破4%大關。此外，11月零售銷售額意外增長，讓投資人更加有信心2024年將迎來經濟軟著陸。

周三聯準會一如市場預期維持利率不變，主席鮑爾表示，由於通膨下降速度超乎預期，這個歷史性的貨幣政策緊縮可能已經結束，有關降低借貸成本的討論將開始出現。

投資人密切關注10年期公債殖利率，在聯準會發布政策聲明後，10年期債息跌破4%，為8月初以來首見，尾盤跌至3.94%。

商務部數據顯示年底節日購物旺季開局良好，美國11月零售額意外增長，進一步緩解對經濟衰退的擔憂。

周四收盤，道瓊指數漲158.11點或0.43%，報37,248.35點。標普500指數漲12.46點或0.26%，報4,719.55點。那斯達克指數漲27.60點或0.19%，報14,761.56點。費城半導體指數漲106.52點或2.67%，報4,097.47點。

標普500指數可能很快跟進道瓊指數改寫歷史收盤新高，距離在2022年1月創下的歷史高點僅差不到1.6%。那斯達克指數距離歷史收盤高點約8%、距離歷史盤中高點約9%。

標普500指數11大類股漲跌互見。受原油價格飆漲激勵，能源類股收漲2.94%，漲幅最大；其次是對降息敏感的房地產類股大漲2.62%。

重磅股方面，蘋果改寫盤中新高，惟之後漲幅收斂，終場僅微漲0.08%，收在198.11美元。微軟跌2.25%、亞馬遜跌0.95%、Alphabet跌0.48%、Meta跌0.47%。

特斯拉飆漲4.9%，成交值達400億美元，較排名第二的輝達高出1倍多。AI晶片巨頭輝達收漲0.5%。

小型股羅素2000指數大漲約2.7%。

主要晶片股僅超微跌0.14%。恩智浦漲5.13%、德州儀器漲4.31%、應材和美光漲3%、高通漲近2%、英特爾漲1.37%。

台股ADR僅中華電信收黑，終場跌0.32%。台積電ADR漲1.78%、聯電漲0.99%、日月光漲1.11%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數漲1.15%。

市場交投爆量，美國交易所成交量總計為171億股，過去20日均量為111億股。

標普500指數上漲與下跌股比為1.9：1。

標普500指數有96檔成分股創新高、無一創新低。那斯達克指數有259檔成分股創新高、64檔創新低。