【時報-台北電】美股週四延續前一日FOMC會議後市場回應聯準會鴿派政策的漲勢，盤中雖一度下跌，主要指數在投資人樂觀情緒支撐下仍收漲，Nasdaq指數上漲0.19%，S&P 500指數上漲0.26%，道瓊指數上漲0.43%，費城半導體指數創歷史新高，上漲106.52點或2.67%，收4,097.47點。

周四台股大盤開高後隨即突破周二高點17528點，而後盤勢緩步向上，最高一度大漲200點至17668點，改寫今年以來新高，盤中走勢維持高檔不墜，最後收在當日高點附近，終場加權指數上漲184.18點(漲幅1.05%)，收在17653.11點，成交量約3831億元。OTC與大盤同步上漲，雖然盤中高點236.44點改寫今年以來新高，但漲幅不如大盤，終場櫃買指數上漲1.00點(漲幅0.43%)，收在234.83點，成交量約1021億元。

凱基投顧表示，聯準會利率會議結果傳佳音，暗示明年將多次降息，激勵美、台股市大漲，周四大盤價量齊揚，技術面拉出一根關鍵紅棒，盤中高點17668點改寫今年以來新高，並一度突破2022年4月高點17657點，後市只要大盤守穩周四低點17482點，有望形成一波漲勢，上檔將向萬八點大關挑戰。今年以來台股大盤漲幅達24.87%，目前表現在亞股中僅小幅落後日股漲幅25.22%，年底前台股有機會超越日股，成為今年表現最強的亞洲股市。在波段漲勢延續下，預期盤面類股將輪動表現，操作上可守株待兔擇股偏多價差操作，選股聚焦具未來營運展望樂觀，而且技術面續強創高或拉回守住均線支撐表態轉強相關個股。(編輯：龍彩霖)