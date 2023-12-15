【時報記者任珮云台北報導】在Intel正式宣布推出代號「Meteor Lake」的Core Ultra系列筆電處理器後，國內NB/PC品牌雙雄宏碁(2353)、華碩(2357)宣布其採用此處理器設計的新款筆電產品即日起開賣，新產品都訴求為AI PC。法人預測，新產品上市可望掀起AI PC換機大浪。
宏碁(2353)發表最新AI-Ready筆記型電腦Acer Swift Go 14（SFG14-72），搭載Intel Core Ultra處理器，配備Intel Arc顯示晶片及Intel AI Boost整合性NPU，於輕薄的機身中提供高效AI運算性能，創造沉浸式體驗。宏碁筆記型電腦產品事業總處長林恭正表示：「全新推出的Swift Go 14為目前市場上率先搭載Intel Core Ultra處理器的產品之一，不僅外觀時尚有型，更搭載高解析度螢幕及一系列最新協作技術，以多元的功能滿足不同生活型態。未來，宏碁將推出強化生成式AI應用的更多產品。」
Swift Go 14於AI技術的支援下，讓1440p QHD網路攝影機在進行影音串流或視訊會議時，不僅反應更加靈敏，且所需耗能更少。使用者能藉由Acer PurifiedVoice降低背景噪音；Acer PurifiedView使畫面呈現最佳效果，包括模糊背景、自動取景以及視線校正。當偵測到筆電鏡頭或麥克風啟用時，全新Acer QuickPanel功能會自動迅速切換成視訊會議的配置方案；此外，全新Acer AlterView則能利用AI生成的深度圖將2D圖像轉變為具3D效果的動畫桌布，並從多個角度觀賞。
華碩首台搭載最新Intel Core Ultra系列處理器的AI筆電—ASUS Zenbook 14 OLED！1.2公斤、14.9公釐的輕薄機身蘊藏強大效能，Intel Core Ultra處理器內建AI專用的NPU，不但更省電，還可降低CPU工作負載，大幅提高AI處理能力，擴展到圖像、文字及程式生成等更多應用領域，例如：工作/學習可透過AI程式幫助內容撰寫、分析、製作精美簡報；亦可使用AI應用軟體進行圖像或影像創作，讓生產力突飛猛進。
ASUS Zenbook 14 OLED通過Intel Evo認證，Intel Core Ultra處理器與 Intel Arc顯示晶片的強大效能，成就更好的AI體驗，並提供智慧管理相機背景特效、追蹤使用者臉部與眼部動作等AI應用功能。最高配備1 TB SSD儲存裝置、32 GB記憶體與WiFi 6E技術。75Wh大電量長效續航，USB-C Easy Charge 49分鐘即可快充至60%，隨時戰力飽滿。最高14吋16:10 120Hz 3K OLED螢幕色彩鮮豔生動、600尼特峰值亮度、DCI-P3：100% 廣色域、VESA DisplayHDR True Black 600與德國萊因 (TUV Rheinland) 低藍光/SGS護眼雙認證。
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