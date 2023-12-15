「轉大人文化節」是台灣第一位女中醫師莊淑旂博士，以協助外曾孫三胞胎順利轉大人，健康成長為契機，發起的全民健康推廣活動。莊廣和堂創辦人莊美如老師傳承莊博士的使命，將轉大人理念發揚光大，喚起大眾對孩子成長期的重視。教導青少年應俱備的「生活、飲食、運動」知識、如何將本草入膳食融入日常生活中，並協助更多家長引導家中孩子們，身心靈一起成長。

莊廣和堂「轉大人文化節」於2023年11月26日（日）至新北市新莊體育館獻愛心，免費供弱勢孩童新北國王賽門票及轉大人產品!莊廣和堂持續透過一系列的宣導活動，傳承轉大人養生文化、內涵與應用，給父母與青少年成長教育支持。

今年是莊廣和堂「轉大人文化節」開跑元年，莊廣和堂12／2攜手基隆市政府，於基隆市海洋廣場舉辦起跑活動，活動當天除了有轉大人萃滴精試飲會、於現場示範「轉大人伸展操」讓成長沒煩惱，讓現場父母親與孩子有互動親近，更能記錄此親子時刻。讓父母親陪同孩子健康成長，是最佳的方式。現場還有基隆港灣光雕藝術聖誕樹，一座高7米的視覺藝術光雕聖誕樹，讓基隆充滿聖誕城市的喜樂氛圍，讓大人小孩都沉浸在幸福生活中！