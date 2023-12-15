2023 TAS威脅分析師高峰會（Threat Analyst Summit）13日盛大開幕，共有近150位來自日本、韓國、越南、新加坡與台灣的專家出席。由台灣資安新創「TeamT5杜浦數位安全」主辦此活動，突顯我國團隊於亞太地區資安專業領域占有重要一席之地。

TeamT5創辦人蔡松廷表示，TAS旨在建構一個平台，提供亞太地區頂尖威脅分析師就專業進行交流、分享經驗。台灣在全球地緣政治上的特殊處境，近年成為駭客攻擊的重點目標，近期攻擊事件更有明顯增加的趨勢，希望透過高峰會促進資訊交流，使區域聯防的韌性更為提高。

活動第一天議題涵蓋APT攻擊各階段，包括中國駭客針對基礎設施攻擊的分析、IoT設備漏洞防堵、內網滲透分析及APT組織追蹤。第二天首先由TeamT5 CTO暨首席分析師李庭閣帶來2023重大資安威脅事件回顧及網路攻擊最新趨勢分析。接著，日本專家介紹初期滲透方法的轉變及惡意軟體分析。TeamT5技術團隊也分享中國對台灣總統大選的輿論操縱及假新聞追蹤與研究，包括建立內容農場、帳號，再從官媒、社群軟體、抖音等管道散播。

TeamT5表示明年將擴大舉辦TAS，邀請更多專業分析師前來參與，屆時也可能以投稿的方式邀請講者。期待有更多國家參與，一起為建構起亞太地區的區域資安防線共同努力！