疫情後全世界旅遊逐漸復甦，行李箱則是旅人們最重要的旅行工具，台灣「MON CARBONE」業者研發出全球突破性的碳纖維技術，並將其輕質且堅固的特性，引領著旅行用品的創新潮流。在行李箱、背包與其他旅行配件中的運用，為旅行提供了更輕便耐用的選擇。

MON CARBONE品牌發展的核心元素為碳纖維，將過去多半用於高精密航太與超跑工業的碳纖維，運用品牌的專利技術，將其輕質、高強度的特性，拓展至時尚生活與旅行精品；不僅體現了科技的進步，也是新一代的台灣之光。

碳纖維為世界上最耐用、最輕薄的材質之一，材質的輕量化開展了近乎無限的可能性，可解決許多日常生活中仍未被發現的應用。MON CARBONE不斷地在探索碳纖維的可能性，不只為iPhone3G打造世界上第一個碳纖維保護殼，從此在高科技配件和其他精品時尚產品中都運用了專有的高科技術和美學工藝。

以碳纖維高科技打造皮件、旅行用品及行李箱；其輕巧耐用的高性能，讓產品不僅只是旅行配件，更是MON CARBONE期望與顧客分享的科技奇蹟。

MON CARBONE品牌創辦人堅信，竭力追求每個完美細節以及持續精進的極致性能，無論是強韌性、輕便性與設計感；MON CARBONE不斷為自己設立新的標竿，創造更多無限可能的碳纖維奇蹟。

目前MON CARBONE商品僅於其官網與全球知名電商平台展售，日前在台北忠泰樂生活成立快閃專區，展售各式時尚行李箱與精品皮具商品，讓熱愛碳纖維的消費者，能近距離體驗碳纖維行李箱的高性能材質與前衛時尚設計。快閃專區期間:即日起至2024年01月05日。