威剛11月自結獲利

DRAM和NAND現貨價及合約價同步走揚，威剛（3260）受惠低庫存及客戶需求回升，自結獲利繳出亮眼成績單。威剛連續三個月自結每股稅前盈餘皆逾1元，2023年累計前11月每股稅前盈餘已達6.41元。

威剛14日公告11月自結損益，11月營業淨利3.78億元，稅前盈餘3.36億元，每股稅前盈餘1.15元，獲利進一步拉升。

1至11月累計營業淨利14.3億元，1至11月累計稅前淨利17.05億元，累計1至11月每股稅前純益6.41元。

威剛董事長陳立白日前表示，目前上游的減產計畫不變，漲價態度強勢，不僅第四季的NAND Flash調漲幅度與頻率超乎預期，預計2024年第一季也可望有相當幅度的漲價空間。

在DRAM方面，由於上游大幅縮減及調整產能供給，並轉至生產獲利較高的DDR5與HBM，2024年上半年DDR4也將率先出現供不應求、價格漲幅後來居上的榮景。

展望記憶體市場需求，陳立白強調，若2024年全球區域戰爭紛擾能獲得緩解，全球通膨壓力可望能跟進放緩，PC與智慧手機需求表現勢必優於2023年。

加上各項應用裝置的單機搭載記憶體容量持續增加，以及生成式AI應用陸續推出、電動車滲透率升高，將帶動更多的記憶體消耗量，2024年DRAM與NAND Flash兩大記憶體的位元成長率將明顯恢復成長動能。

威剛為全球第二大記憶體品牌模組廠，市占率約3％左右，威剛90％以上產品和NB及PC相關，因此，和PC及NB的景氣連動性高。

威剛和上游記憶體原廠美光（Micron）、SK海力士、三星、威騰、鎧俠等都有合作，供貨來源多元。

威剛訂單來源主要來自於通路商，在記憶體報價走揚的情況下，OEM客戶也回來拉貨。公司經營層對2024年上半年記憶體價格看法非常正面，認為記憶體多頭行情可以旺一整年。