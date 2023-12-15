萊爾富經營權易主後積極擴大營收來源，除首度開賣要價百萬元的露營車，並於跨年、農曆年兩大檔期推出福袋與澎湃年菜，力拚今年業績增15％，且啟動展店計畫，明年將淨增150家，三年後全台店數破2,000家。
萊爾富指出，透過擴大店數規模，爭取與廠商的談判籌碼，並增加營收與獲利增長空間，同時進行商品調整、增加貨架；以去年營收約240億元估，今年營收目標增長15％、上看276億元。
今年萊爾富迎來年終最大檔，包括跨年、農曆年的福袋與年菜促銷，並配合首賣露營車，原價120萬元，預約專案價99.8萬元，消費者透過萊爾富Life-ET機台進行預約，完成相關資料填寫後，再持3萬元訂金與列印繳費單至超商櫃台付款，後續將由指定廠商派專人聯繫後續簽約、付款與交車等服務。
萊爾富繼中秋預購專刊攜手科建鋁船開賣百萬遊艇後，年終再攜手歐洲露營車市占第一的Adria Mobil合作，話題性十足，且挹注營收表現。
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