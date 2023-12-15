新台幣兌美元匯率由貶轉升，機械業接單計價匯率高於第四季出口匯率，導致賣愈多賠愈多怪象，第四季獲利普遍遭匯損吞噬。台灣機械工業公會理事長魏燦文表示，景氣不好，今年新台幣又貶輸日圓，日商搶走不少訂單，台灣機械業者叫苦連天！

台灣機械業六到七成都是靠出口賺外匯，第四季新台幣匯率由貶轉升，讓不少機械者直呼第四季又白做工了！業者指出，多數同業第三季接單計價匯率在新台幣31～31.5元間，近期新台幣匯率大升，業者第四季出貨愈多賠愈多，大呼吃不消，擔心獲利都被匯損吃掉。

機械公會指出，全球景氣觀望氣氛濃厚，機械設備採購訂單競爭激烈，匯率成影響接單能力的關鍵因素。近期所有亞洲貨幣全升值，新台幣匯率至12月初貶值2.6％，相較同期間韓元貶幅4.38％、人民幣貶幅3.8％，日圓貶幅12.36％，新台幣貶勢落後。台灣產品報價原本與日本對手有二到三成價差，這波新台幣貶輸日圓後，日本廠商報價幾乎與台灣業者相當，搶走不少訂單。

魏燦文表示，現在景氣不佳，外銷接單不盡理想，又面臨著日圓大貶的威脅，台灣機械訂單被日本業者搶少不少，業者叫苦連天！