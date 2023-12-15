新台幣兌美元匯率由貶轉升，機械業接單計價匯率高於第四季出口匯率，導致賣愈多賠愈多怪象，第四季獲利普遍遭匯損吞噬。台灣機械工業公會理事長魏燦文表示，景氣不好，今年新台幣又貶輸日圓，日商搶走不少訂單，台灣機械業者叫苦連天！
台灣機械業六到七成都是靠出口賺外匯，第四季新台幣匯率由貶轉升，讓不少機械者直呼第四季又白做工了！業者指出，多數同業第三季接單計價匯率在新台幣31～31.5元間，近期新台幣匯率大升，業者第四季出貨愈多賠愈多，大呼吃不消，擔心獲利都被匯損吃掉。
機械公會指出，全球景氣觀望氣氛濃厚，機械設備採購訂單競爭激烈，匯率成影響接單能力的關鍵因素。近期所有亞洲貨幣全升值，新台幣匯率至12月初貶值2.6％，相較同期間韓元貶幅4.38％、人民幣貶幅3.8％，日圓貶幅12.36％，新台幣貶勢落後。台灣產品報價原本與日本對手有二到三成價差，這波新台幣貶輸日圓後，日本廠商報價幾乎與台灣業者相當，搶走不少訂單。
魏燦文表示，現在景氣不佳，外銷接單不盡理想，又面臨著日圓大貶的威脅，台灣機械訂單被日本業者搶少不少，業者叫苦連天！
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：