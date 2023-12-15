【時報記者張漢綺台北報導】全球產業環境逐漸邁向復甦，PCB廠楠梓電(2316)預期明年第1季扣除過年因素可望比今年第4季好一點，楠梓電也預期，明年訂單有望逐季回升，全年營收也會比今年好。
楠梓電14日召開法說會，受到今年大環境景氣不好影響，楠梓電今年本業營運陷入虧損谷底，今年前3季營業淨損為4.93億元，在業外挹注下，稅後盈餘為9132萬元，每股盈餘為0.5元，累計前11月合併營收32.1億元，年減33.39%。
儘管今年第4季本業仍是疲弱，楠梓電對明年各產品線看法並不悲觀，楠梓電表示，隨著市場庫存去化，客戶訂單及產品打樣逐漸回溫，明年第1季扣除過年因素可望比今年第4季好一點，訂單可望逐季回升，消費電子及車用是主要的成長動能。
楠梓電預估，明年車用、消費性電子及通訊可望分別成長10%、15%~20%及10%~15%。
在加速卡方面，楠梓電採HDI製程的加速卡今年已開始量產，層數達16~20層，約佔PCB的5%，公司預期明年加速卡產品會成長，佔營比重將拉升至約10%，由於產能有限，為因應AI加速卡訂單需求，公司也將調整通訊類產品接單。
至於負責PCB組裝的先創電子部分，今年衰退約15%到20%，公司預期明年第2季起訂單回流，全年可望成長15%到20%。
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