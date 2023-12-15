國際金融分析：FOMC釋出明顯偏鴿訊號，對通膨的正式描述由前次會議的「仍居高不下」變成「有所放緩」，經濟動能則由 「以強勁的速度擴張」變成「經濟成長放緩，但就業仍保持強勁、失業率保持在低位水準」，FOMC對未來的預測，則在維持經濟增長的同時，將今、明兩年的核心通膨相當幅度的調降。主席鮑爾並表示在此次會議中已開始討論降息的時間點，點陣圖顯示2024年Fed將會降息3碼。
啟動降息有「經濟失速救市」和「通膨任務接近達成」兩種可能，導致的股市反應截然不同，此次FOMC重要之處，在於釋出Fed進入健康的降息討論，傾向達成鮑爾一直重申的「與過去歷史經驗不同，此次通膨下降至目標水平，不需付出因失業而使經濟大幅下降的代價」。在經濟維持相對穩定的前提下啟動降息，資金行情對經濟動能與金融市場的挹注值得期待。
本波台股隨國際金融環境緩和、兩岸風險降低，外資回補、新台幣連動升值，指數創下今年新高，這也反映了美國經濟優於預期、AI趨勢帶動的硬體建置、電子產業週期性復甦，短期而言指數位置在相對高檔，增添年末法人機構獲利了結的動機，因此預期進入聖誕假期前，甚至到年初總統大選前，市場量能可能的降溫觀望、量縮進入整理，個股表現。
產業脈動觀察：市場依舊尋找週期性復甦的產業布局，股價基期較高者需要時間消化，或是等待營收業績正式進入擴增；AI server相關族群，市場擔心終端應用是否能變現，不過生成式AI持續發展，從文字、圖片生成，繼續深化到音頻、影片，雖然今年生成式AI的最大受益者NVIDIA自第二季財報以來，因受競爭者進入及客戶自研晶片隱憂等因素而呈現高檔震盪，但其他美股相關業者仍不乏續創新高者，包括從晶片端GPU最大挑戰者AMD與受益各大CSP開發自有ASIC的AVGO、大模型端與領頭羊OpenAI合作緊密的微軟與挑戰者GOOGLE、到應用端的SaaS龍頭ADBE與CRM等。
在手機產業方面，隨中國市場回溫，預期首季仍有機會呈現季成長，華為歸來所帶來的競爭循環，也加速其他品牌更積極推出新機、新功能提升的誘因，小米、OPPO等品牌紛紛目標明年銷售量回升，有利傳統手機零組件公司，包含鏡頭、處理器、PA功率放大器，以及探針卡等後續表現。
此外，政策指標的離岸風電產業，使用綠電淨零碳排、國產化推動下，持續進入密集建置期，到2030年政策方向不變，鋼構、葉片、零部件、運營商等都帶來國內自主化的商機。
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