前晚美國聯準會（Fed）放鴿，激勵美股四大指數強漲，激勵台股14日開盤強勢走高，指數一度漲近200點，尾盤漲勢收斂仍收高17,653.11點、漲幅達1.05％，權王台積電（2330）除息，上演秒填息，AI強勢股英業達（2356）再拉漲停，帶動其他AI上揚，資金湧入低價IC、封測、被動元件股等電子股，另櫃買指數持續收高234.83點，顯示中小型股持續交投活絡。投資專家表示，在台幣升值，大盤各族群快速輪動，從資金面觀察，投資人可找尋中小型標的題材股操作。
在Fed公告FOMC會議結果後，利率點陣圖顯示2024年至少降息三次，等同宣示升息循環已經結束，讓美股、債市同步狂歡，加上台積電完成填息，激勵大盤上揚，盤面上AI族群普遍上揚，但千金高價股的世芯-KY、緯穎等則稍作整理，資金湧入低價IC、封測、被動元件股，包括：通泰、矽統、紘康、宏達電、威盛、九豪、光頡、華容、佳邦、信昌電、矽格、台星科、南茂、力成、頎邦、華東等基期較低價電子股。
其中聯電旗下的矽統，搭上IP題材專車，盤中攻上52元漲停價，成交量約19萬張，奪下台股人氣王；宏達電則一甩近期頹勢，股價帶量開高走高收漲7.66％，站上半年線；九豪則開高走高收漲停，股價站上所有均線。
國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，台股在年底前，若指數沒有跌破支撐，資金會持續找有題材，中小型及低基期之標的，建議投資人可以提前先做布局，主要是進入第四季後，電子股雖持續消化庫存中，但包括台積電等大廠，從業績面觀察將陸續轉強，從上游半導體到下游零組件廠訂單預計逐步回籠，中小型類股由於股性相對活潑，股價有望迎來一波補漲行情。
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