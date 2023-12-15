國泰20年美債ETF（基金配息來源可能為收益平準金）（00687B）14日公布今年第五次配息金額，每單位配發金額0.35元，除息交易12月18日，最晚在12月15日前持有或買進皆可參與本次的配息。

國泰投信ETF研究團隊表示，根據美國密西根大學近日公布初步調查顯示，消費者對未來一年通膨預期降至3.1％，遠低經濟學家預期的4.3％，也低於前值4.5％，是2001年10月來最大降幅，消費者預期通膨率持續自2022年4月高檔走降，有利美債未來表現，特別第四季是債券ETF配息旺季，投資人逢低檔布局美債，除了參與配息外，還能價差雙賺。

台股債券ETF市場熱度漸增，投資人偏愛國泰20年美債ETF（00687B），基金規模與受益人數快速成長，統計至12月11日僅七個交易日，基金規模從新台幣579億元來到713億元，暴增134億元，平均日增逾19億元，截至自12月8日受益人數衝破10萬人，達102,598人，投資人積極鎖定20年美債ETF做為參與債市多頭列車啟動的工具。

國泰20年美債ETF（00687B）基金經理人江宇騰指出，彭博20年期以上美國公債指數存續期間為16.92年，若2024年美國轉向降息，未來潛在資本利得具爆發力。

另一方面，對於投入金額較小，或看好短期獲利機會的投資人來說，槓桿型的美債正2 ETF，也是可運用的策略工具，例如國泰20年美債正2（00688L）相較於原型債券ETF來說，除了價格相對更好入手以外，14日收在9.6元，直接承擔的匯率風險會較小，主要因其投資於證券相關商品，如美債期貨，以達到指數單日正向2倍報酬的目標，由於期貨工具為保證金交易，美債正2 ETF承擔的匯率風險會較原型債券商品來得小。

國泰20年美債正2（00688L）經理人蘇鼎宇則提醒，00688L優勢在於可快速取得曝險、放大收益；惟因為槓桿特性波動亦較大，宜做為短期操作工具為主。同時，投資人操作槓桿ETF也應善設停利停損價位，此外也需關注ETF折溢價，ETF溢價應介於1％之內較為合理，否則投資人可能會有買貴風險。投資人可善用原型、槓桿型ETF，若兩者間出現不同溢價情況時，可互相搭配、換檔操作，有機會獲得更大獲利空間。