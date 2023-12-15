11檔光學元件族群 閃金光

美國聯準會（Fed）今年最後一次利率會議落幕，大唱鴿調使市場情緒歡騰、股匯狂飆、外資回流，台股14日衝破17,650點，部分股本小的高價千金股震盪整理，由大型權值股表現，大立光14日一枝獨秀盤中漲破9％，挾11月營收亮眼題材獲買盤青睞，盤中突破2,700元大關，為近兩年來新高，也帶動玉晶光（3406）、今國光（6209）等光學族群個股走揚行情。

光學元件市場需求回溫，大立光、玉晶光11月營收報喜，均創下單月歷史新高、亞光更創14個月新高，光學元件股價表現受激勵。法人表示市場已傳出，大立光已經對陸系客戶高階鏡頭漲價、韓系客戶也來台追單，外資已經連四日加碼，14日外資更擴大買超926張；光學族群在「非蘋陣營」齊發訂單之下，相關供應鏈後市看俏。

據統計，14日大立光、玉晶光、揚明光、伯特光、致伸、亞泰、今國光、欣普羅、采鈺、菱光等10檔光學元件或組裝電子產業個股，均隨著大盤慶祝上漲，尤其光學龍頭大立光漲勢更加驚人，先是開高跳空、最高點達2,770元，雖後雖獲利了結賣壓使漲幅收斂，但終場仍維持在6.32％漲幅、收2,690元，留下長上影線，大立光昨日股價超車力旺成為台股第三高。

台新投顧副總經理黃文清表示，今年10月全球手機銷量年增5％，其中中國手機市場銷量年增11.8％，反映低基期效應，以及進入手機傳統旺季，另外，通路商亦反應中系手機旗艦新機的銷售狀況優於品牌商預期，品牌商也積極向供應鏈追加訂單，並加速旗艦新機的規格升級和發表時程，供應鏈也陸續調高近期手機出貨量目標，預期明年第一季，中國手機銷量將延續年成長的格局。

2024年全球手機出貨量預期將轉為年增3.5％，有利於手機零組件拉貨動能。手機產業包括整機及零組件庫存已恢復正常，手機品牌廠出貨於今年第四季逐漸好轉，預期明年全球手機出貨量將回升至個位數成長，可關注受惠於中系手機回溫、AI高階旗艦手機、摺疊手機的手機零組件廠商。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，以大立光為龍頭的光學元件類股表現不錯，儘管蘋果的銷售在中國大陸因為陸系品牌包括華為等在地競爭，導致該地區銷售衰退，使全球整體銷售量持平看待，但在「非蘋陣營」訂單需求提升下，台廠光學概念股通吃而受惠。