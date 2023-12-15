今年前11月個人房地合一稅收

房市回暖，個人房地合一稅再創新高，11月房地合一稅42億元、年增34％，前11月已達348億元、年增6％，全年可望挑戰400億元歷史新高，其中北北桃三都今年房地合一稅均成長逾12％，過去房市火熱的南高二都則較去年微幅衰退，反映今年房市成長力道「北強於南」。

根據財政部統計，房地合一稅稅收穩定成長，除2021、2022年12月因季節性因素，單月稅收分別衝上47億、54億元外，今年10、11月則為首度連續二個月突破40億元大關。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收增加主要有三個因素，第一、符合課稅標的，即2016年後買進的房屋數量累積愈來愈多，日後出售時可能遇到房地合一稅的案件數也隨之增加；第二、2016年後買進的不動產價格大幅升值；第三、房地合一稅2.0上路後拉長高稅率持有期，使得市場交易量雖然萎縮，不過稅收仍持續增加。

大家房屋企研室總監郎美囡分析，今年房市自8月起因新青安房貸政策帶動，觀望已久的買方紛紛進場，刺激交易量提升，2016～2019年間入手的屋主買進成本多在相對低點，今年多數地區房價仍然上漲，轉售多有增值，因此帶動房地合一稅持續成長。

不過，全台各地稅收消長差異極大，北台灣三都年增幅達12.8％～17.6％，台南、高雄則分別衰退2.2％、1.8％，前11月的房地合一稅收王則是台中市的69.9億元、年增6.8％。

房地產業者指出，北台灣在這一波房價漲勢中幅度相對較小、剛需相對穩固，在房市景氣多頭不再時，交易熱度及獲利情形相對穩定；相較下，中南部都會區過去幾年房價漲勢兇猛，在買盤回歸自用下，加上過去幾年科技業投資題材退燒，房產交易熱度與獲利情形不若往年。