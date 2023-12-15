【時報-台北電】因投資者預期最大經濟體美國，明年降息動作將促進全球經濟增長，以及金屬需求提升，影響美元指數下跌，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，帶動有色金屬價格全面上揚，致倫敦(LME)銅價漲創近一年最大單日漲幅。

分析師表示，美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾表示，由於通膨下降速度快於預期，美國歷史性的貨幣緊縮政策很可能已經看到終點，關於削減借貸成本的議題正進入討論，促使周四全球股市全線反彈，美元指數觸及四個月以來的新低，這使得以美元計價的基本金屬對持有其他貨幣的買家來說更加便宜，帶動有色金屬全面上揚，加上，最大消費國中國，北京和上海放寬了購房限制，這將有助於改善中國陷入困境的房地產行業的前景信心，推振倫敦(LME)銅價創近一年最大單日漲幅。

終場周四(12/14)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲677美元，報每公噸25,367美元；期鎳上漲504美元，報每公噸16,972美元；期鋅上漲66.5美元，報每公噸2,493美元；期鋁上漲70美元，報每公噸2,210美元；期銅上漲221.5美元，報每公噸8,551.5美元；期鉛上漲35美元，報每公噸2,069美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)