時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 12/14 12/13 漲跌

1月RSS3 165.30 166.00 -0.70

1月RTSR20FOB 143.90 142.60 +1.30

(鄧凱綺)(商品行情網)

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