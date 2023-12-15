【時報-台北電】受國際宏觀因素影響下，隨著美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾表示，由於通膨下降速度快於預期，美國歷史性的貨幣緊縮政策很可能已經看到終點，美元指數跌觸四個月以來的新低，這使得以美元計價的基本金屬對持有其他貨幣的買家來說更加便宜，帶動有色金屬全面上揚，加上主要生產商Nyrstar在11月底關閉兩座位於美國的鋅礦，這是近幾個月來生產商第三次關閉鋅礦，部分企業超預期減停產，疊加鋅價及加工費同步下滑後，冶煉廠利潤壓縮至低位，部分地區利潤轉虧，許多冶煉廠家惜售情緒提高，不排除供應再度不及預期的可能性，致倫敦(LME)鋅價上漲。

終場周四(12/14)倫敦(LME)期鋅上漲2.74%，較前一日上漲66.5美元，報每公噸2,493美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)