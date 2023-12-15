大成鋼（2027）與大國鋼（8415）14日舉行聯合線上法說會，大成鋼透露，美國德州廠冷軋擴建工程年底前可如期完工，月產能將增加1.3萬噸，熱軋線擴建預計三年後完工，每月將增加1.8萬噸產能，厚植營運成長動能。大成鋼表態對明年景氣有信心，認為當前原物料價格就算不是底部也離底部不遠，且未來還有碳稅開徵，不銹鋼、鋁捲板、螺絲帽扣件等產品價格可望提升，樂觀明年上半年營運將優於今年下半年，並強調明年一定會發股利。

大成鋼在法說會上指出，不銹鋼近一年因變化與市場預期落差大，導致客戶降低庫存備置，進而影響售價，不過大成鋼以通路銷售為主，受影響的程度不像製造商那麼大。子公司大國鋼在美市占率達6成以上，毛利率一直維持在35％以上，營運表現佳。

大成鋼主力產品為不銹鋼、鋁捲板及螺絲帽扣件，今年前三季營收795.45億元、年減11.69％，EPS為2.1元，不若去年同期的4.93元。大成鋼發言人林炳文表示，客戶原本看好今年市場需求，提前大量備貨，然大陸經濟未如預期在今年第一季復甦，加上美國大舉升息，下游資金堆積壓力大增，只好降低庫存備置，導致整體市場步調被打亂。

不過大成鋼強調，公司業務以通路銷售為主，相比其他製造商，受景氣衝擊較小，即便不銹鋼市場疲弱，大成鋼表現相對同業較佳。

在產能擴充布局上，大成鋼表示，美國德州鋁廠熱軋線擴建工程預計2025年底完工，該公司2018年以3.5億美元向美國鋁業併購德州工廠，2021年再投資2.6億美元提高德州廠產能及擴建第二條冷軋產線，今年12月德州冷軋擴建工程則將可如期完工，完工後冷軋每個月產能可增加1.3萬噸。另一條熱軋生產線則正在擴建中，預計三年後完工可增加1.8萬噸的產能。