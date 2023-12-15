禾聯碩（5283）推出全新第二品牌「YAMADA山田家電」，14日舉辦新品發表會。禾聯碩總經理林欽宏表示，將以禾聯碩代理的夏普空調，及目前國產品牌市占第一的自有品牌禾聯空調，加上新推出的山田空調，滿足空調市場高、中、低三端需求，全面拓展市場版圖。

禾聯碩指出，「山田」這個日系風格品牌名稱，源自於董事長蔡金土在花東縱谷田野間看到美麗景緻所發想，並找來日本設計師設計、日本藝人AKIRA擔任代言人，產品線包括廚房家電、風扇及空調，山田空調初期以家用市場為主，未來也會初入商用市場，山田家電也規劃發展成全系列家電品牌。

林欽宏表示，規劃新牌主要著眼於目前還有哪些沒有被滿足的市場，在後疫情時代、家電市場景氣不佳，高CP值商品接受度高。

禾聯空調近年年銷20萬台以上，穩居國產品牌空調第一，價格帶低於禾聯空調的山田空調，目標是向平價端開發新消費者群。而禾聯碩代理夏普空調以來，也將其商品定位調整，下修價位帶走向較接近本土品牌，未來禾聯碩將有夏普、禾聯、山田三個品牌滿足不同價格帶的市場需求。

林欽宏表示，疫情期間帶動的家電消費潮紅利今年退去，不過空調則因政府推出節能補助政策帶動下，整體市場仍有200萬台的銷量。

林欽宏進一步說，整體來看，國內家電市場今年景氣並不好，總統大選影響消費市場，明年市場景氣也保守看待。