永冠-KY近年財報

鑄件廠永冠-KY（1589）11月出貨1.5萬多噸優於預期，12月出貨目標1.4萬噸以上，全年出貨目標17萬噸可望超前達陣。因應明年風電需求增加、價格卻下跌的趨勢，永冠表態將爭取高價格及高毛利產業機械及注塑機鑄件訂單；明年台中港、泰國兩新廠陸續投產，法人看好產能提升下，永冠營運可望向上。

永冠今年受大陸風電業者放緩拉貨影響，今年營運表現不如預期，不過第四季營運出現好轉，11月出貨回升至15,369噸、月增13.6％，連續兩個月出貨月增。永冠主管指出，12月出貨目標1.4萬～1.5萬噸，預期第四季出貨總量達4萬噸以上，將優於第三季，下修後的全年出貨目標17萬噸可望超前達陣。

永冠表示，永冠斥資83.5億元在台中港廠興建新廠，已試量產14MW離岸風機鑄件，預計明年正式出貨，明年訂貨量可達2.5萬噸以上。另永冠斥資26億元在泰國興建的新廠，規劃明年下半年投產，以產業機械、注塑機、陸域及海上風電鑄件為主，年產能從原先規劃6萬噸提升至8萬噸以上。

永冠指出，目前國際風電市場受金融環境及政治局勢變化影響較大，後續發展還有待觀察。永冠目前產業機械及注塑機訂單能見度依舊維持二～三周，預期明年產業機械及注塑機等懺業景氣有機會好轉，並因應明年風電市場需求增加，但價格下滑的趨勢，明年將強化產業機械及注塑機等產業接單，會以高價格及高毛利產品為主。