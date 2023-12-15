健身房雙雄－世界健身-KY（2762）、柏文（8462）2024年積極展店，健身器材廠喬山（1736）、岱宇（1598）等銷售可望加分。喬山切入世界健身旗下World Gym器材供應鏈，供應Matrix品牌電動跑步機、橢圓機、健身車及樓梯機等產品，另也供應World Gym少部分Matrix品牌重訓器材，看好將是World Gym擴點的最大受益贏家。
業者指出，國內健身房加速展店，也引爆喬山與美商Life、Precor、Hoist及Hammer等多家健身器材商機卡位戰。其中喬山不只是台灣最大健身器材供應商，更是全球第一大商用健身器材廠，供應World Gym多款器材。全球第二大商用健身器材廠的美商Life，則是柏文旗下健身工廠供應商，提供電動跑步機、健身車及樓梯機等多項健身器材。
岱宇則切入格鬥運動品牌UFC Gym健身房的供應鏈，獲原廠授權供貨UFC拳擊手套、沙包等產品，以及健身房或個人拳擊格鬥所需的相關器材。UFC Gym目前在台有三據點，主攻一對一私人教練課程、瑜伽及重訓等。
另外，岱宇也主打Spirit品牌、Sole品牌的跑步機、橢圓機及健身車，搶攻獨立健身房、建案、旅店，及社區等小型商用客戶、小型健身俱樂部，積極拓展市場版圖。
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