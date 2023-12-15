健身俱樂部雙雄營運拚成長，世界健身-KY（2762）旗下「World Gym」、柏文（8462）旗下「健身工廠」已擬妥明年展店計畫，World Gym明年預計展店12家，健身工廠規劃新增9處營運據點，包括首度赴澎湖馬公籌點。
業者分析，疫情結束後，國人對於健康的重視與健身的需求日增，帶動健身房持續展店，健身俱樂部會員數持續增加。世界健身表示，旗下World Gym在12月有桃園台茂店、中壢中山店等2家全新會館開放運動，全台營運據點數增加至119家。
展望2024年計畫，World Gym預計展店12家，目前已進駐苗栗頭份，開始會籍預售，明年第一季苗栗頭份店建置完成，開放運動。
世界健身分析，疫後運動人潮回歸，男性與女性健身人口比可望朝五五波呈現，因此除強化既有男性健身需求，更針對女性對於臀型和下肢訓練的創新嘗試。例如甫開放運動的中壢中山店，為全台第一家規劃「Glute訓練區」，可訓練臀肌。
健身工廠疫後也積極設點，包括台中梧棲廠11月4日開幕、景賢廠預計明年元月開幕。截至目前健身工廠在全台已建置70家會館。展望2024年，健身工廠規劃新增9處營運據點，其中明年第一季將開出台中景賢廠、台南永康廠、澎湖馬公廠等多新據點。
柏文說，永康為台南市人口最多的行政區，永康廠近1,500坪的大型獨棟健身旗艦會館，是健身工廠插旗永康的首座廠館。另澎湖縣健身工廠的馬公廠，是公司首度在離島設置的首家廠館。
柏文表示，預計2024年底健身工廠全台將有79家據點，可為台灣消費者提供最佳的體適能服務，在「新店動能」加上「同店增長」雙引擎帶動下，樂觀明年營收可維持今年的成長動能，獲利可望更上層樓。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：