健身俱樂部雙雄2024展店計畫

健身俱樂部雙雄營運拚成長，世界健身-KY（2762）旗下「World Gym」、柏文（8462）旗下「健身工廠」已擬妥明年展店計畫，World Gym明年預計展店12家，健身工廠規劃新增9處營運據點，包括首度赴澎湖馬公籌點。

業者分析，疫情結束後，國人對於健康的重視與健身的需求日增，帶動健身房持續展店，健身俱樂部會員數持續增加。世界健身表示，旗下World Gym在12月有桃園台茂店、中壢中山店等2家全新會館開放運動，全台營運據點數增加至119家。

展望2024年計畫，World Gym預計展店12家，目前已進駐苗栗頭份，開始會籍預售，明年第一季苗栗頭份店建置完成，開放運動。

世界健身分析，疫後運動人潮回歸，男性與女性健身人口比可望朝五五波呈現，因此除強化既有男性健身需求，更針對女性對於臀型和下肢訓練的創新嘗試。例如甫開放運動的中壢中山店，為全台第一家規劃「Glute訓練區」，可訓練臀肌。

健身工廠疫後也積極設點，包括台中梧棲廠11月4日開幕、景賢廠預計明年元月開幕。截至目前健身工廠在全台已建置70家會館。展望2024年，健身工廠規劃新增9處營運據點，其中明年第一季將開出台中景賢廠、台南永康廠、澎湖馬公廠等多新據點。

柏文說，永康為台南市人口最多的行政區，永康廠近1,500坪的大型獨棟健身旗艦會館，是健身工廠插旗永康的首座廠館。另澎湖縣健身工廠的馬公廠，是公司首度在離島設置的首家廠館。

柏文表示，預計2024年底健身工廠全台將有79家據點，可為台灣消費者提供最佳的體適能服務，在「新店動能」加上「同店增長」雙引擎帶動下，樂觀明年營收可維持今年的成長動能，獲利可望更上層樓。