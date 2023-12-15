楠梓電（2316）14日表示，隨著庫存去化、今年度比較基期較低，2024年將重返成長，目前樣品單已經陸續湧入，預期營運本季觸底，明年度訂單可望逐季回流，公司看明年度成長3成起跳，車用、消費性電子為主要成長動能。

此外楠梓電AI加速卡採HDI製程，層數達16～20層，公司產能小，將調整通訊類產品接單，因應AI加速卡訂單需求，估計營收比重將從今年的5％提升至10％。

楠梓電14日召開法說會，管理階層看景氣預期本季觸底，由於今年度營收下滑致比較基期降低，內部預期明年將重返成長，除了本身成長三成起跳之外，100％轉投資公司先創電子（負責PCB組裝）預估明年第二季訂單回流，全年可望成長15～20％。

楠梓電表示，庫存去化已告段落，樣品單已陸續進來，訂單有機會逐季往上走，初估明年第一季將超越今年第四季，而從各類應用來看，由於車用、消費性電子今年下滑幅度明顯，明年可望成為主要成長動能。

而以各類應用來看，楠梓電推估，消費性電子、汽車、通訊等明年可望分別成長15～20％、10％、10～15％，也規劃產能調整之後，積極切入低軌衛星相關領域。

楠梓電表示，過去受限於產能規模小，毛利率開展受限，公司將透過去瓶頸方式，在不提升整體產能規模之下，將產能極大化，明年優先餵飽產能，力拚毛利率轉正。