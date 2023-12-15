強固電腦廠營收

強固型電腦族群今年不畏整體經濟景氣疲軟影響，業績動能走強，台廠包括神基投控（3005）、茂訊（3213）及倫飛（2364），本年度以來累計營收皆交出站高亮眼成績，進入下半年以來，出貨動能均再較上半年升溫，對於明年整體強固型電腦業務展望，各業者目前「樂觀以對」。

受惠歐、美客戶需求及擴展新客戶有成，加上地緣政治催化防禦性IT基礎設備需求成長，神基、茂訊及倫飛今年業績持穩以年增走勢向上增溫，進入第四季以來，營運成績更多有站高表現。

其中，神基強固型電腦核心事業除了受惠美國聯邦政府在內的大型組織客戶端，持續釋出相關IT基建專案外，亦有新切入的運輸、物流產業客戶訂單需求加持，今年維穩成長動能之際，明年亦可望爭取更多新客戶、新訂單。

另一方面，神基旗下複合材料機構件業務已步出谷底、汽車機構件亦隨車市回溫，看好後市營運需求，神基近期砸資1,200萬美元，赴ODM廠集中的泰國設立子公司、為未來擴產預做準備。

神基近年本業營運持穩增溫，配息率平均多有8成以上，12月再入列高股息成份股，連日來股價表現強勢、14日一度攻上116.5元新高點，終場112.5元，同步創高。

至於主打「MIT」台灣製造的茂訊，今年不僅在歐洲地區出貨動能勁揚，在台灣母市場亦受惠與產業合作夥伴，搶進國防相關專案貢獻，進一步推升其強固型電腦產品出貨放量，今年前三季其強固型電腦產品業績已有105％的倍增年增力道，營收比重攀升達47％以上，並為其獲利挹注明顯加乘，累計前三季每股稅後純益已達5.02元、超越去年度成績。

成功轉型強固型電腦廠的倫飛，目前自有品牌的強固型電腦營收占比已達8成以上，今年受惠新品出貨、挹注營收外，在亞太地區並有來自印度、越南等市場新客戶訂單加持，為其營運動能亦添利多。

以今年前十一個月累計合併營收表現來看，神基已達近320.6億元，為近18年來新高、亦為歷史同期次高。茂訊則以年增逾1成、站28.18億元，寫下歷年同期新高。至於倫飛累計營收已突破10億元，年增逾18％，為近十一年來新高。