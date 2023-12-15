＊股東臨時會：雅茗-KY、億杰

＊除權息：台船

＊法說會：新鉅科、閎暉、百一、藍天、鼎元、精元、永記、慧友、全台、易威、傳奇、年興、南光、佳大、東和、華固、宏全、鑫永銓、鈞寶、正道、春雨、泰鼎-KY、方土昶、百達-KY、愛地雅、晟楠、雙美

＊注意股票：昆盈、星通、揚智、力特、建國、工信、無敵、美德醫療-DR、泰茂、順達、廣寰科、佳穎、先進光、旭軟、健喬、新門、正基、M31、巨有科技

＊處置股票：振發、台灣銘板

＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：永純、智基

＊新股買賣：欣新網

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