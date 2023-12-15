【時報記者林資傑台北報導】金管會公布最新信用卡業務概況，在3大因素帶動下，2023年10月簽帳金額約3714億元，月增達511億元或15.95％、年增達787億元或26.89％，累計前10月簽帳金額約3兆4736億元，年增達6428億元或22.71％，雙雙續創同期新高。
金管會統計，10月32家信用卡發卡機構的總流通卡數約5779萬張，持平9月、年增5.36％，總有效卡數約3738萬張，月增0.65％、年增7.04％。循環信用額度約1044億元，月增0.29％、年增1.46％，簽帳金額約3714億元，月增達15.95％、年增達26.89％。
10月信用卡簽帳金額出現雙位數「雙升」強勁成長，銀行局主秘侯立洋分析，主因10月入帳天數多於9月，而9月底中秋連假簽帳金額遞延至10月入帳，加上10月適逢百貨公司周年慶檔期開跑，3大因素推升10月刷卡金額顯著提升。
電支業務的儲值卡方面，截至10月底總流通卡數約1.73億張，月增0.69％、年增達10.52％，消費總卡數1363萬張，月增4.2％、年增9.74％，消費總金額66.6億元，月增3.6億元或5.71％、年增4.4億元或7.07％。
電支帳戶至10月底總使用人數約2642萬人，月增1.34％、年增達27.2％。代收實質交易金額147.4億元，月減1.73％、年增達27.29％。辦理國內外小額匯款金額132.6億元，月增3.27％、年增達13.82％，收受儲值款項金額252.4億元，月增1.98％、年增0.2％。
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