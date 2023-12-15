【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心於112年12月14日公告修正「永續發展債券作業要點」，開放轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債為得發行永續發展債券之商品範疇，以擴大我國永續發展債券市場規模。
為協助我國上市櫃公司取得永續發展所需之資金，促進環境永續發展，櫃買中心於112年12月14日公告修正「永續發展債券作業要點」，開放轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債為得發行永續發展債券之商品範疇，以擴大我國永續發展債券市場規模。
櫃買中心表示，由於我國轉換公司債發行人以中小型的上市櫃公司為主，本案開放有助於將永續金融範疇由大型公司擴充至中小型企業，對發行人而言，藉由發行永續發展債券可向資本市場傳達企業永續發展之企圖心，進而提升商譽，亦可增加發行人公司治理評鑑分數，並藉由吸引責任投資機構參與協助發行人擴大投資人基礎，讓更多的企業得以透過永續發展債券市場實現永續轉型與發展。
再者，對投資人而言，本次開放亦可提供責任投資人更多元化的永續金融商品，進一步擴大我國的永續發展債券市場規模，吸引更多的發行人和投資人加入永續金融的行列。
櫃買中心指出，發行人發行永續發展轉(交)換公司債，應於發行前訂定計畫書並由評估機構出具評估報告，再向櫃買中心申請永續發展債券資格認可，於取得資格認可後，依現行轉(交)換公司債發行程序辦理即可。
配合資訊系統建置時程，櫃買中心將另行公告開始受理櫃檯買賣申請日期，發行人亦得及早規劃因應。
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