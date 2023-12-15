【時報記者林資傑台北報導】亞洲公司治理協會（ACGA）13日公布2023年亞洲公司治理評鑑結果，台灣在12個亞洲市場中得分62.8分，僅次於澳洲的72.5分及日本的64.6分，與新加坡並列第3名，較前次2020年的62.2分、第4名雙雙提升，再創歷年最佳紀錄。

證期局副局長黃厚銘表示，此次評鑑項目108道題中，台灣在「政府與公共治理」、「監理機構」、「審計與審計監管機構」類別均以高分名列亞洲市場第2名，但在「投資人」及「公民社會與媒體」項目仍有進步空間，未來會針對弱項再擬定策略強化。

亞洲公司治理協會指出台灣公司治理2項重要表現。首先，台灣過去10年陸續發布多版公司治理藍圖，並於2022年發布永續相關藍圖，主管機關的明確政策指引為優於其他市場的關鍵因素。同時，台灣於2021年設立商業法院，處理公司法及證交法爭議。

其次，亞洲公司治理協會肯定台灣將大量持股申報及公告門檻自10％調降為5％，與國際規範相符，並強化董事股票交易控管措施，另外也提升資訊揭露品質，包括董事酬金及非審計公費資訊。

根據亞洲公司治理協會揭露資訊，台灣在評鑑項目中的「政府與公共治理」、「監理機構」、「審計與審計監管機構」類別均位居亞洲第二。而「審計與審計監管機構」及「公司治理規則」類別較前次評鑑明顯進步，得分率分別增加7％及5％。

黃厚銘指出，台灣在「投資人」及「公民社會與媒體」項目得分較低。金管會官員說明，前者意指機構投資人議合，亞洲公司治理協會認為台灣實際執行狀況較他國落實程度低。後者則主要評估市場力量是否發揮推動公司治理效果，台灣排名落於中段。

針對亞洲公司治理協會建議，黃厚銘表示，金管會後續將進一步分析可持續推動公司治理的改革措施，持續依循「永續發展行動方案」及「國際財務報導準則永續揭露準則藍圖」，引導企業建立完整永續發展生態系、並持續提升公司治理。