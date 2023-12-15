外資14日點火台股，大舉買超逾300億元，被動元件股王國巨（2327）在本益比獲美系外資券商調升至15倍之下，吸引三大法人同步回補持股，其中，外資擴大買超幅度至2,273張，累計持股水位已經突破53％，朝歷史新高水位逾60％邁進，國巨昨（14）日收在634元，已創下2021年2月以來新高價位。

外資法人14日著墨國巨、佳邦（6284）二檔被動元件股，其中買超國巨的手筆擴大至2,273張，合計三大法人回補國巨2,936張，獲法人青睞之下，國巨14日股價上漲近半根漲停，以634元作收，距離700元整數大關僅差一根漲停板。

外資評價國巨的本益比一直落在10～12倍，直至美系券商近日將國巨本益比一舉調高至15倍，以2024年每股稅後純益可望上看50元計算，該美系券商給出外資圈最高目標價815元，成為股價的催化劑。而據外資券商預估，國巨完成合併施耐德電機高階工業感測事業部之後，2024年可望貢獻國巨逾百億元營收，EPS貢獻將逾4元，感測元件成為國巨高階產品線的要角。

而佳邦14日也成為外資買超標的，單日買超張數1,308張，三大法人合計買超1,456張，激勵佳邦股價續創波段新高紀錄，終場站穩90元整數價位。