美11月零售銷售額不跌反增，美10年期公債殖利率跌破4%，道瓊奮勇再攻上新高；美歐英央行在超級星期四決策不同調，Fed意外轉鴿，明年可能降息3次，歐洲與英國仍很鷹；我央行跟進Fed，利率連3凍，明年上半年不考慮降息；收Fed耶誕大禮，台北股匯齊漲，台股驚寫6紀錄，再現12千金；陸廠燦芯是全球IC設計第5大，中芯是大股東，爆出繞過美禁令，獲美商新思和益華技術授權，仍提供解放軍晶片。以下為今(15)日財經懶人包：

▲美債息跌破4% 道瓊再噴新高

周四美國主要指數全面收高，道瓊指數連續第2日改寫歷史收盤高點，費城半導體指數勁揚2.67%，創下歷史新高。在聯準會釋出轉向鴿派的信號後，市場看好明年借貸利率回落。美國10年期指標公債殖利率跌破4%大關。此外，11月零售銷售額意外增長，讓投資人更加有信心2024年將迎來經濟軟著陸。

★四大指數

美股道瓊上漲158.11點或0.43%，收37,248.35點。

NASDAQ上漲27.60點或0.19%，收14,761.56點。

S&P500上漲12.46點或0.26%，收4,719.55點。

費城半導體上漲106.52點或2.67%，收4,097.47點。

▲超級央行周 激情60小時 美改唱鴿歐、英續放鷹

美國、歐洲與英國央行無縫接軌在超級星期四決策會議上，宣告利率持續按兵不動，暗示這波歷史性的激進貨幣循環應已落幕。不過針對明年利率前景，聯準會（Fed）意外轉鴿，暗示明年政策將轉向，但歐洲與英國央行對於利率政策仍持鷹派立場。

▲跟進Fed 央行利率連三凍

美國聯準會（Fed）14日宣布維持利率不變，且明年可能降息3碼，台灣中央銀行同日舉行第四季年終理監事會議，亦決議政策利率「連三凍」，央行總裁楊金龍維持鷹派偏緊的政策立場，強調明年前兩季通膨率預估仍在2％之上，上半年不考慮降息。

▲台股寫六紀錄 蓄勢衝萬八

美國聯準會（Fed）年末送幸福，點陣圖暗示明年至少降息3碼，台北股匯市14日價量齊揚，其中台股大漲184點並寫下六大紀錄：加權指數刷新20個月高、成交量寫本季次高、櫃買指數創23個月高、外資買超創今年第七高、上市櫃市值創近22個月高、暌違近兩年再現12千金，法人看好台股一路旺至總統大選前。

▲中芯系突破禁令 引美資技術

美國對中晶片禁令恐再出現破口。中國IC設計公司燦芯半導體近日被點出，該公司向6家解放軍供應商提供晶片服務。主要股東不但有兩家美資，至今還持續得到美EDA（電子設計自動化）技術供應，而站在燦芯背後的主要力量，正是美國重點防範的中芯國際。